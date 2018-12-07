Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı planlanan görüşmeyle ilgili olarak, "Belki bu hafta Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

YEREL SEÇİM: Bu seçim 7 düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Şu an teknik çalışmaları yürüten arkadaşlar var. Belki bu hafta Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. biz 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da yaptığımız çalışmaya göre açıklayacağız.

ASKERLİK: Bana kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bunun sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız. Onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar.

FİDAN'IN ABD TEMASLARI: Latin Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım.

Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ