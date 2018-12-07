AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin olarak "En kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir" dedi.

Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ünal şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli görüşme için temennilerini açıkladı. En kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir. Bu görüşmenin gerçekleşmesi için de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının görüşmelerinin de nihayetlenmesi gerekiyor. Bu hazırlıklar tamamlandıktan hemen sonra bu görüşmeyi yapacaklardır."

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