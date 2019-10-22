Türkiye ile ABD arasında sağlanan ve teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilmesi amacıyla harekata ara verilmesini öngören mutabakata ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan, "ABD ile mutabakatta süre bu gece 22:00'da doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız, durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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