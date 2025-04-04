Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında ABD ziyareti tarihinin netleşmediğini kaydeden Erdoğan, "Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Temennimiz Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi" dedi.

"GELİŞMELER HER GEÇEN GÜN ÜLKEMİZİN LEHİNE GİDİYOR"

Erdoğan ayrıca, "Terörsüz Türkiye süreci planlandığı gibi yürüyor. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı en güzel şekilde kuruyor. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine gidiyor" ifadelerini kullandı.

"TAM AKSİNE AVM'LER DAHA ÇOK HAREKETLİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİ"

Boykot çağrıları ile ilgili de konuşan Erdoğan, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü de belirterek, "Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var. Şu anda da nasıl sağlığınız? diye sorduğumda aldığım cevap gayet iyiyim dediler." dedi.