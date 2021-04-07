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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu ve enflasyon ise faizi tek hanelere indirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Tüketici enflasyonunu, 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2’e kadar indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız." dedi.

Bütçede faize ödenen payın düştüğüne değinen Erdoğan, faizleri de tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Erdoğan, "Bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken bu oranı da geçen sene yüzde 11,1'e düşürdük. Bir başka ifadeyle 2001 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız. Bu konuda kararlıyız." şeklinde konuştu