Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD yaptırımına tepki 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün hizmete açtığımız yolun uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2016 yılında başlayıp etap etap devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah bu son kısmı da önümüzdeki yılın son çeyreğinde tamamlayacağız.

- Yatırım bedeli 3.1 milyar dolar olan otoyolun ekonomiye yıllık katkısı 2.5 milyar TL'dir. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki yönde de araç trafiğin çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

- Türkiye uzun bir süre diğer altyapılar ile birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır. İktidara geldiğimizde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu ise ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık.

- Demir yolarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Demir yolu ağımızı sıfırdan yapmış gibi modernize ettik. Havayolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

- Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu kabullendirmekte kararlıyız. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere oluşturana kadar durmayacağız.

- TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

- Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum.

Ayrıntılar gelecek...