Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Başkanlığı binası önünde kurulan çadırda 676 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ne yönelik yaptığı açıklamada, "Malum 25 kadar evladımız anne-babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Kolay değil. Bu süreç bugüne kadar çoğalarak devam etti. Bunun daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmasında, "Acımız büyük, bu PKK'nın, bu HDP'nin evlat diye bir derdi yok" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. 13-14-15-16 yaşındaki evlatların taciz edilmesi, daha ileri gidiyorum; orada yönetici konumundaki kişilerin evlat, taciz diye bir dertleri yok. Onlar tacizlerden beslenerek bu günlere geldiler. Diyarbakır Anneleri'nin bedduası bunları bulacaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar kovalayacağız. Dicle kenarından aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek zorundayız. Parlamentoda bunun takibindeyiz. Sizlerin gösterdikleri bu sabrı bundan sonra da göstereceklerdir. Biz bu işi bırakmadık, bırakmayacağız."