Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor.. Dün memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, "Rize'ye elimiz boş gelmedik, toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz." ifadelerini kullanırken Rize'ye 18 yılda 20 milyarlık yatırım yapıldığını belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. İnşallah inşaatı da başlayacak. Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.

- Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Rize'de hemşehrilerimizi taşkınlardan korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Rize'li çiftçilerimize son 18 yılda 2.5 milyar yaş çay prim ve budama desteği sağladık.

- Tarihi köprüleri restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Şu anda Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim. 2022 yılında havalimanımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu artırdık. Toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik.

- Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayında iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara karşımıza kara gözümüze vermiyor. Hizmete, duruşa, işe bakıyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkilerle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Samimi olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.

- Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa orada ona çözüm aramak boynumuzun borcudur.