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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seddülbahir'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Seddülbahir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de müze haline getirilen Seddülbahir Kalesi'nin ve Gelibolu-Eceabad yolunun açılışını yaptı. Erdoğan, "Ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Seddülbahir'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'yi milletimizin her bir ferdini, güvenli, huzurlu bir geleceğe kavuşturmasında engelleri ve bahaneleri ortadan kaldırıyoruz. Fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.

108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek, dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın hatırları yaşıyor. Dünya tarihini değiştiren bu zafer, milletimizin en zor şartlarda neler yapabileceğinin ispatıdır.

Nusret mayın gemisiyle denizde, Çanakkale'de saf tutmuş Mehmetçikle karada destan yazdık. Çanakkale Zaferi milletimize önce milli mücadelemizi verme ve başarıya ulaştırma, ardından Cumhuriyetimizi kurma şevkini aşılamıştır.

Son dönemde karşılaştığımız sınamalarının üstesinden gelme saiklerini verenlerin başında Çanakkale Zaferi geliyor. Terörden sokak olaylarına, darbe girişimlerine kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, mücadelemizi yürütüyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonun temeli Çanakkale'de kazandığımız zaferdir. Yılmadık, yılmayacağız.

"EVLATLARIMIZ BURALARI GÖRMELİ"

108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatırlarını yad etmek için buradayız. Tarihe saygı duymak ve hatıraları yaşatmak eserlere sahip çıkmayı gerektirir. Şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, emanetleri koruyarak ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.

2014 yılında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı biz kurduk. Çanakkale Destanı Tanıtım merkezi, çevre düzenlemesi, kurulan müzeler sayesinde bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir görünüme kavuşturduk.

Seddülbahir Kalesi de bunlardan birisidir. 3,5 asır önce boğazın girişinde inşa ettirilen Seddülbahir Kalesi Çanakkale Savaşı'nda da önemli rol oynamıştır. Düşmanın ilk saldırdığı ve son ayrıldığı kalenin müze olarak açılmasını isabetli görüyorum.

Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın buraları görmeleri gerektiğine inanıyorum.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprümüzle Marmara Bölgemizi çepeçevre saran otoyol ağını birleştirdik. Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz köprüyü 2 milyon insan kullandı. Asırlar boyu hizmet edecek bir soluk borusu kazandırdık. Bölgede oluşturduğumuz potansiyelin somut sonuçlarını şimdiden alıyoruz.

Gelibolu-Eceabad arasındaki 47 km'lik projenin 32 km'sini bugün hizmete açıyoruz. 4 tünelin açılışını da bugün yapıyoruz. Ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yol sayesinde ülkemiz vakit ve akaryakıttan yılda 161 milyon lira tasarruf edecektir.

Türkiye'yi geliştirecek, büyütecek, hedeflerine yaklaştıracak olan bu yatırımlardır. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, Türkiye Yüzyılı'na giden yapıtaşları olarak görüyoruz. Daha büyük hedefler, daha büyük zaferler için ileri atılmanın eşiğindeyiz.

TAHIL KORİDORU

Rusya ve Ukrayan'nın esir takaslarıyla birlikte, savaştan sonraki en önemli uzlaşma olan tahıl koridoru bugün itibariyle bitiyordu. 19 Mart'ta bitecek olan anlaşmanın uzatılmasını sağladık. 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın sevkini sağlayan bu anlaşma gıda tedariğinin istikrarı için öneme sahiptir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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