Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."