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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şehitleri rahmetle andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."

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