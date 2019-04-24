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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir.
1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.
800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.
1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019
Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır." açıklamasında bulundu.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2019
Macron, skandal bir karara imza attı ve Şubat ayında Fransa Ermeni Organizasyonları Konseyi (CCAF) yemeğinde söz verdiği 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etme sözünü tuttu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan günü kararnameyi onaylamasının ardından 24 Nisan tarihini takvime resmen "Ermeni Soykırımı Anma Günü" olarak ekledi.
Öte yandan Ermeni diasporasının sevinçle karşıladığı anma günü, Macron’un seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri olmuştu.
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