- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Çelik'in Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepkisi şöyle oldu;
"Zaten Netanyahu gibi bir kişiliğin herhangi bir kişiye demokrat demesi, Cumhurbaşkanımızın gerçek bir diktatör tarafından 'diktatör' olarak tanımlanmasından şunu anlarız; demokrasiyle başa gelmiş ve Kudüs'e destek veren Cumhurbaşkanımızdan rahatsızdır.
Geçen gün yaptığı 'İsrail sadece Yahudilerin devletidir' açıklamasıyla kendi vatandaşına birinci ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapması tarihte kimi akla getiriyor takdirinize bırakıyorum.
Şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı da buna karşı çıkıyor. Böyle bir ırkçının kendi vatandaşını ayıran kişinin Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' olarak tanımlaması bizim için şeref sınırıdır."
FAHRETTİN ALTUN'DAN EINSTEIN İLE YANIT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2019
KALIN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, ' İsrail tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail'in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diyerek İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.