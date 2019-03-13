Çelik'in Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepkisi şöyle oldu;

"Zaten Netanyahu gibi bir kişiliğin herhangi bir kişiye demokrat demesi, Cumhurbaşkanımızın gerçek bir diktatör tarafından 'diktatör' olarak tanımlanmasından şunu anlarız; demokrasiyle başa gelmiş ve Kudüs'e destek veren Cumhurbaşkanımızdan rahatsızdır.

Geçen gün yaptığı 'İsrail sadece Yahudilerin devletidir' açıklamasıyla kendi vatandaşına birinci ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapması tarihte kimi akla getiriyor takdirinize bırakıyorum.

Şimdiki İsrail Cumhurbaşkanı da buna karşı çıkıyor. Böyle bir ırkçının kendi vatandaşını ayıran kişinin Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' olarak tanımlaması bizim için şeref sınırıdır."

FAHRETTİN ALTUN'DAN EINSTEIN İLE YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 13, 2019

KALIN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, ' İsrail tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail'in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diyerek İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.