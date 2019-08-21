Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadelede kararlılığımızın tam olarak devam edeceği güçlü bir şekilde yapıldı. PKK terör örgütüne çok ciddi darbeler vuran Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı devam edecek. Kıran Harekatı da netice almaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımızın bir sunumu sözkonusuydu. Suriye sahası, Fırat'ın doğusu ve batısı etraflı bir şekilde ela alındı. ABD ile güvenli bölgenin tesisi noktasında bir adım atıldı. Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK"

Sahada uygulaması önemli. Münbiç yol haritasında yaşanılan oyalamaları kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın batısında Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus güven altına alınmıştı. Bu bölgeye de yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü. İdlib konusu kritik bir hasassiyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem  kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ"

Rejimin ihlallere son vermesi çağrısını yineliyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. İnsani dramın adeta ayak sesleri olarak değerlendirdiğimiz sürecin derhal sonlandırılması için gerekli girişimleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Türkiye'ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Cari açıkta ciddi bir düşüşün olduğunu hatta cari fazlası olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Türkiye'ye yurtdışından gelen sermayenin ivmesini koruyor olması hatta yükselme trendine girmesi bir diğer önemli gösterge. Önümüzdeki aylarda enflasyonda belli bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun istihdama yansımaları da olacaktır.

"YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Tarım ve Orman Bakanımız orman yangınlarıyla ilgili bir sunum yaptı.Hem bakanlık olarak yapılması gerekenler hem de toplumun farkındalığın arttırılması noktasında birtakım yapılması gerekenlerin arttırılması gerekliliğin altı çizildi. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR...

"İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf sözkonusu değil. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey sözkonusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeşitli isim ve kılıflar altında belediyeye alan belediye başkanlarıyla ilgili kanunlar çerçevesinde adımlar atılmıştır. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te birarada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AK Partili Mustafa Yeneroğlu ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu Van'daki müdahaleye tepki gösterdi
GÜNDEMVan'daki görüntülere tepki gösterdiler
Son dakika! Kadıköy'de AVM'de yangın!
GÜNDEMKadıköy'de AVM'de yangın!
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM"Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin bağlarını hiçbir güç ...
Sıkışan yavru köpeği itfaiyeci kurtardı
GÜNDEMİtfaiyeci yavru köpeği kurtardı
Kepçeyle define arayanlara suçüstü
GÜNDEMSuçüstü yakalandılar!
Bodrum’da 60 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBodrum’da 60 kaçak göçmen yakalandı
KYK yurt burs başvurusu yap! 2019 KYK burs başvuruları son gün ne zaman?
GÜNDEMKYK yurt burs başvurusu yap 2019
Trump'ın Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması isteği
GÜNDEMTrump'ın Rusya’nın yeniden G7 formatına katılması ...
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
GÜNDEMTrump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için ...
ÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları 2019! DGS tercihleri nasıl yapılır?
GÜNDEMÖSYM DGS tercih kılavuzu taban puanları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X