Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadelede kararlılığımızın tam olarak devam edeceği güçlü bir şekilde yapıldı. PKK terör örgütüne çok ciddi darbeler vuran Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı devam edecek. Kıran Harekatı da netice almaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımızın bir sunumu sözkonusuydu. Suriye sahası, Fırat'ın doğusu ve batısı etraflı bir şekilde ela alındı. ABD ile güvenli bölgenin tesisi noktasında bir adım atıldı. Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK"

Sahada uygulaması önemli. Münbiç yol haritasında yaşanılan oyalamaları kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın batısında Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus güven altına alınmıştı. Bu bölgeye de yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü. İdlib konusu kritik bir hasassiyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgili olarak tepkilerimizi Rusya'ya ilettik. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmış idi. Bu mutabakata bağlı kalınmasını bekliyoruz.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BUNDAN SONRA DA YAPACAĞIZ"

Rejimin ihlallere son vermesi çağrısını yineliyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. İnsani dramın adeta ayak sesleri olarak değerlendirdiğimiz sürecin derhal sonlandırılması için gerekli girişimleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Türkiye'ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Cari açıkta ciddi bir düşüşün olduğunu hatta cari fazlası olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Türkiye'ye yurtdışından gelen sermayenin ivmesini koruyor olması hatta yükselme trendine girmesi bir diğer önemli gösterge. Önümüzdeki aylarda enflasyonda belli bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun istihdama yansımaları da olacaktır.

"YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Tarım ve Orman Bakanımız orman yangınlarıyla ilgili bir sunum yaptı.Hem bakanlık olarak yapılması gerekenler hem de toplumun farkındalığın arttırılması noktasında birtakım yapılması gerekenlerin arttırılması gerekliliğin altı çizildi. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra bile tabii ki temennimiz ve duamız olmaması ama olması halinde bile buralar tekrar orman arazisi olarak tabiata mutlaka kazandırılacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR...

"İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgili böyle bir tasarruf sözkonusu değil. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey sözkonusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeşitli isim ve kılıflar altında belediyeye alan belediye başkanlarıyla ilgili kanunlar çerçevesinde adımlar atılmıştır. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Sayın Bahçeli'nin sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi olmadı ama inşallah 26 Ağustos'ta Malazgirt'te birarada olacaklar. Belki orada bu konuyu ele alma gündemleri olur.