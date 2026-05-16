        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 'Daltonlar'a darbe: 10 tutuklama | Muğla haberleri | Son dakika haberleri

        'Daltonlar'a darbe: 10 tutuklama

        Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Muğla Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Mayıs'ta operasyon için düğmeye basıldı.

        5 İLDE OPERASYON YAPILDI

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları belirlendi.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler, Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi.

        10 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
