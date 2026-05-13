        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Dayı ile yeğenin trajik sonu | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Dayı ile yeğenin trajik sonu!

        İzmir'in Menemen ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü 29 yaşındaki Ömer Faruk Uygun ile yanında bulunan dayısı 65 yaşındaki Burhan Çotur, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:18 Güncelleme:
        İzmir'de kaza, Menemen ilçesi Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında meydana geldi.

        Ömer Faruk Uygun, 29 yaşındaydı.

        TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Burhan Çotur, 65 yaşındaydı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Bariyerlere çarpan TIR, savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur’un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Uygun ve Çotur’un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
