Dayı ile yeğenin trajik sonu!
İzmir'in Menemen ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü 29 yaşındaki Ömer Faruk Uygun ile yanında bulunan dayısı 65 yaşındaki Burhan Çotur, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:18
İzmir'de kaza, Menemen ilçesi Çandarlı-İzmir Kuzey Ege Otoyolu Menemen çıkışı yakınlarında meydana geldi.Ömer Faruk Uygun, 29 yaşındaydı.
TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Aliağa istikametinden İzmir yönüne giden Ömer Faruk Uygun (29) idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Burhan Çotur, 65 yaşındaydı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Bariyerlere çarpan TIR, savrularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Ömer Faruk Uygun ile araçta yolcu konumunda bulunan dayısı Burhan Çotur’un (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Uygun ve Çotur’un cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
