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Haberler Dünya Avrupa Oligarklara büyük darbe! Son dakika haberi: Almanya 600 milyon dolarlık yata el koydu
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Son dakika: Değeri 600 milyon dolar! Almanya el koydu!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolar değerinde, dünyanın en büyük motorlu yatı olarak bilinen "Dilbar"a el koyduğu bildirildi

Oligarklara büyük darbe! Son dakika haberi: Almanya 600 milyon dolarlık yata el koydu
Değeri 600 milyon dolar! Almanya el koydu!
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AA

Son dakika haberler... Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Özbek asıllı Rus milyarden Alişer Usmanov’un 156 metre uzunluğundaki "Dilbar" isimli yatına Hamburg limanında el koydu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MOTORLU YATI

AA'da yer alan son dakika haberine göre brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021’den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.

2016'DA 600 MİLYON DOLARA ALMANYA'DAN ALDI

Haberlerde, Usmanov’ın “Dilbar” adlı yatı 2016’da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

YATTA 65 KABİN BULUNUYOR

İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor.

İKİ HELİKOPTER PİSTİ DE VAR

Son dakika haberine göre ultra lüks süper yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.

S&uuml;per l&uuml;ks yat, İstanbul boğazı ve Marmaris a&ccedil;ıklarında da objektife yansımıştı.
Süper lüks yat, İstanbul boğazı ve Marmaris açıklarında da objektife yansımıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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