Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

217 TANK VE 900 ZIRHLI ARAÇ VURULDU

AA'da yer alan son dakika haberine ve yapılan açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

11 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.