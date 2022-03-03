Savaşta önemli aşama! Kiev'in köprüleri yıkılıyor!

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.
RUS ZIRHLILARININ GEÇİŞİ ENGELLENİYOR
İHA'da yer alan son dakika haberine göre özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
UKRAYNA ORDUSU HAVAYA UÇURUYOR
Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.
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