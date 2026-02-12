Canlı
        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den açıklama: Ortak irade bir kez daha teyit edildi | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den açıklama: Ortak irade bir kez daha teyit edildi

        DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kararlılık vurgusu yapılırken, "Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi" denildi

        Giriş: 12.02.2026 - 09:08 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:08
        "Ortak irade bir kez daha teyit edildi"
        DEM Parti heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" denildi.

        DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yaptı.

        Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

        Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

        Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi" denildi.

        #Son dakika haberler
