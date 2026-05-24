DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti, pazar günü Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa bu koşullarda da olsa umuda sarılarak bayrama gidiyoruz" dedi.

Buna göre yapılan yeni açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktığı öğrenildi.