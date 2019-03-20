- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Denizli Acıpayam'da deprem oldu! Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43’de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ 20 MART SON DEPREMLER
2019.03.20 21:41:51 37.4067 29.4485 9.3 -.- 3.8 3.9 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:34:11 37.5383 29.4518 5.3 -.- 2.1 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:20:55 37.4217 29.3228 15.3 -.- 1.6 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:14:56 37.3930 29.4437 3.6 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:12:36 37.4740 29.4012 5.5 -.- 1.7 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:02:36 37.4362 29.4200 7.6 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:59:49 37.4532 29.4612 9.4 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:46:06 37.4065 29.4317 1.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:45:11 37.4152 29.3880 14.6 -.- 2.4 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:42:54 37.4100 29.4515 7.0 -.- 4.3 4.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:33:56 37.4370 29.4970 7.9 -.- 1.9 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:26:23 37.4295 29.4515 6.0 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:18:01 37.3947 29.3755 11.9 -.- 2.9 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:09:35 37.4262 29.4503 7.6 -.- 2.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:04:16 37.3845 29.4613 2.7 -.- 4.1 4.1 YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.20 20:04:18) 2019.03.20 19:58:49 37.4312 29.4333 3.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:53:07 37.4960 29.4043 7.8 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:49:35 37.4860 29.4393 4.5 -.- 2.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:53:15 37.4160 29.4168 12.1 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:48:56 37.4973 29.4482 6.8 -.- 2.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:29:52 37.4920 29.4263 8.1 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:28:32 37.3998 29.4375 12.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:19:08 37.4012 29.4157 7.1 -.- 3.2 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:13:52 37.4052 29.4413 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:02:55 37.4485 29.4120 9.5 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:46:29 37.4195 29.4083 2.4 -.- 3.0 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:41:24 37.5252 29.4085 6.7 -.- 2.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:35:48 37.4970 29.4737 8.4 -.- 2.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:26:10 37.4452 29.3783 8.5 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:20:04 37.4888 29.4075 5.2 -.- 3.4 3.6 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.