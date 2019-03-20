Denizli Acıpayam'da deprem oldu! Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ederken, ilçe 20.43’de 4.2 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir depremle daha sarsıldı. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 20 MART SON DEPREMLER

2019.03.20 21:41:51 37.4067 29.4485 9.3 -.- 3.8 3.9 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:34:11 37.5383 29.4518 5.3 -.- 2.1 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:20:55 37.4217 29.3228 15.3 -.- 1.6 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:14:56 37.3930 29.4437 3.6 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:12:36 37.4740 29.4012 5.5 -.- 1.7 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 21:02:36 37.4362 29.4200 7.6 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:59:49 37.4532 29.4612 9.4 -.- 2.1 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:46:06 37.4065 29.4317 1.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:45:11 37.4152 29.3880 14.6 -.- 2.4 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:42:54 37.4100 29.4515 7.0 -.- 4.3 4.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:33:56 37.4370 29.4970 7.9 -.- 1.9 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:26:23 37.4295 29.4515 6.0 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:18:01 37.3947 29.3755 11.9 -.- 2.9 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:09:35 37.4262 29.4503 7.6 -.- 2.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 20:04:16 37.3845 29.4613 2.7 -.- 4.1 4.1 YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.20 20:04:18) 2019.03.20 19:58:49 37.4312 29.4333 3.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:53:07 37.4960 29.4043 7.8 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 19:49:35 37.4860 29.4393 4.5 -.- 2.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:53:15 37.4160 29.4168 12.1 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:48:56 37.4973 29.4482 6.8 -.- 2.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:29:52 37.4920 29.4263 8.1 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:28:32 37.3998 29.4375 12.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:19:08 37.4012 29.4157 7.1 -.- 3.2 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:13:52 37.4052 29.4413 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 18:02:55 37.4485 29.4120 9.5 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:46:29 37.4195 29.4083 2.4 -.- 3.0 3.1 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:41:24 37.5252 29.4085 6.7 -.- 2.5 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:35:48 37.4970 29.4737 8.4 -.- 2.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:26:10 37.4452 29.3783 8.5 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 17:20:04 37.4888 29.4075 5.2 -.- 3.4 3.6 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel