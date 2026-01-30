Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Denizli’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu | Son dakika haberleri

        Denizli’de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

        Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı

        Giriş: 30.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:06
        Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
        Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı.

        RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün gece Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısının ardından kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu.

        VATANDAŞLARIN YÜRÜMESİNİ ZORLAŞTIRDI

        Devrilen ağaçlardan biri park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasara neden olurken, bir evin çatısı ise uçarak komşu evin bahçesine düştü. Ara ara şiddetini bir hayli arttıran rüzgar vatandaşların yürümesini dahi zorlaştırdı. Kuvvetli rüzgar, kapı önlerinde bulunan çöp kovaları ile bazı işletmelerin girişlerine koyduğu tabelaları da uçurdu. Kentte yaygın olarak kullanılan balkon perdelerinin birçoğu hasar gördü.

        İzmit Körfezi yeniden nefes alıyor

        Hep kirlilikle gündeme gelen Marmara Denizi'ndeki umut veren gelişmeler

        #Denizli
