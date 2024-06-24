Ülkemizde gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız depremler meydana geliyor. Bu sarsıntıların bir çoğu hafif şiddetli olsa da endişeye neden oluyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini sorguluyor. İşte, 24 Haziran 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...