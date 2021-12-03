Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika deprem duyuruları! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi
ABONE OL

Son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Aralık AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

Kasım ayının sonunda İzmir'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından gündem yeniden deprem oldu. Ekim ve Kasım ayında yurdun dört bir yanından gelen deprem haberleri son dakika deprem duyurularına ilgiyi arttırdı. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunu araştırıyor. 6 Aralık AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika deprem duyuruları! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 3 Aralık Cuma günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 3 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ege Denizi'nde 03/12/2021 - 11:23:51'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.12.03 12:05:15  36.2188   33.6412        0.0      -.-  1.4  -.-   HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel
2021.12.03 11:23:50  37.7948   26.5512        6.6      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.12.03 09:18:42  37.8677   32.0970        5.0      -.-  3.3  3.3   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.12.03 09:04:31  36.4255   27.1865        7.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.03 08:38:14  40.2757   29.2985        8.5      -.-  1.3  -.-   AGLASAN-KESTEL (BURSA)                            İlksel
2021.12.03 08:00:15  34.4305   32.3150        8.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.12.03 07:49:55  38.7323   43.4302        5.0      -.-  2.8  -.-   OCAKLI-(VAN)                                      İlksel
2021.12.03 07:41:16  40.5812   27.7850       16.1      -.-  1.4  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         İlksel
2021.12.03 06:40:56  39.8168   33.3753        5.3      -.-  1.5  -.-   BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE)                     İlksel
2021.12.03 06:39:02  39.8620   41.8017       15.2      -.-  0.9  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel
2021.12.03 05:44:27  36.5430   27.1877        8.5      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.03 05:32:49  36.5505   27.1175        5.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.03 05:21:29  38.4537   38.8687        6.1      -.-  2.2  -.-   CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.12.03 05:00:50  39.2387   42.1670        7.3      -.-  1.3  -.-   ADIVAR-BULANIK (MUS)                              İlksel
2021.12.03 04:45:31  39.1132   41.1728        8.4      -.-  2.2  -.-   BAGLIISA-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2021.12.03 03:49:20  37.6933   26.0342        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.03 03:24:51  37.1293   28.6973       11.3      -.-  1.4  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.12.03 03:22:08  40.7790   31.5120       11.2      -.-  1.0  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  REVIZE01   (2021.12.03 03:22:17)
2021.12.03 03:08:58  39.8367   41.8367        3.3      -.-  0.9  -.-   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel
2021.12.03 03:04:24  41.2267   43.9693        5.5      -.-  1.9  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.12.03 02:49:30  39.4655   28.2327        7.5      -.-  2.0  -.-   EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2021.12.03 01:42:05  37.0915   28.3208       13.6      -.-  0.8  -.-   YENICE-(MUGLA)                                    İlksel
2021.12.03 01:29:24  36.9605   28.1775       13.0      -.-  1.5  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2021.12.03 00:52:14  37.6985   25.9520        9.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.12.03 00:49:30  37.9400   27.1990        5.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.12.03 00:38:45  40.0172   35.0220       11.6      -.-  1.5  -.-   DOLDERESI-ALACA (CORUM)                           İlksel
2021.12.03 00:33:58  35.6912   26.2803       12.6      -.-  3.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kasiyerin başına silah dayadı! O anlar kamerada!
GÜNDEM O anlar kamerada! Kasiyerin başına silah dayadı!
Son dakika: İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
GÜNDEM İnşaat bekçisi ölü bulundu
Lastik çalan hırsız böyle görüntülendi!
GÜNDEM 42 defa gözaltına alındı yine de vazgeçmedi!
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı duaları nelerdir?
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?
Son dakika: Süleyman Soylu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK tepkisi
GÜNDEM Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Ana Muhalefet Partisi ...
3 Aralık Bursa Cuma saati 3 Aralık-Bursa Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM Bursa Cuma namazı kaçta? (3 Aralık)
Son dakika: Güldal Akşit yaşamını yitirdi
GÜNDEM Güldal Akşit yaşamını yitirdi!
3 Aralık Ankara Cuma saati! Ankara Cuma namazı kaçta kılınacak?
GÜNDEM Ankara cuma namazı kaçta? (3 Aralık)
Son dakika: Kendi yaptığı köprüde hayatını kaybetti!
GÜNDEM Yolu kısaltmak istedi canından oldu
Son dakika: O kentimizde sibirya soğuğu! Araçlar buz kesti ve...
GÜNDEM Araçlar dondu çalışmadı! O kentimiz buz kesti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.