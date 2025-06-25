Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem! 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre Bingöl, İzmir, Van ve Bursa'da deprem oldu. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.
BURSA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, saat 13:31'de Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.1 kilometre derinliğinde ölçüldü.
VAN'DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 07:23’te Van'ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 4.34 kilometre derinliğinde ölçüldü.
İZMİR DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 07:00’de Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
İzmir’in Dikili ilçesine 11.54 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 13.9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
BİNGÖL’DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 00:37’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.
25 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 25 Haziran Çarşamba günü meydana gelen 2.5 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar şöyle;
2025-06-25 13:31:47 39.805 28.82917 11.1 ML 2.8 Büyükorhan (Bursa)
2025-06-25 07:23:16 37.90944 44.18694 4.34 ML 2.8 Başkale (Van)
2025-06-25 07:00:13 38.85139 26.8425 13.9 ML 2.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir)
2025-06-25 00:37:30 39.20694 40.25556 7.0 ML 2.6 Kiğı (Bingöl)
2025-06-25 00:34:13 36.47056 28.84472 12.41 ML 2.7 Akdeniz - [24.35 km] Fethiye (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.