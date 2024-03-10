Türkiye genelinde meydana gelen son depremler anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Edinilen son bilgiye göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedenler için "Deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...