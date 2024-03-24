Malatya'da peş peşe depremler! 24 Mart 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi araştırmaları sıklaştı. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında yaşanan depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini haberimizde derledik. İşte, 24 Mart 2024 Pazar günü yaşanan en son depremler...
Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi araştırılıyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Mart sabahın ilk saatlerinde Malatya'da peş peşe depremler oldu. İşte, 24 Mart 2024 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...
MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya'da peş peşe üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 06:46'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 7.01 KM olarak ölçüldü.
İZMİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; saat 07:36'da İzmir'in Torbalı ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 KM olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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