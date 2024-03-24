Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi araştırılıyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Mart sabahın ilk saatlerinde Malatya'da peş peşe depremler oldu. İşte, 24 Mart 2024 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri...