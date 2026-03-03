Malatya deprem ile sallandı! 3 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. AFAD verilerine göre, Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 3 Mart 2026 Salı günü yaşanan depremler...
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi üzerinden depremlerin büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi edinebiliyor. İşte, 3 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.55’te merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki deprem, 12.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
2 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2026-03-02 08:55:07 38.53944 36.29083 12.02 ML 3.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-03-02 08:52:48 38.19083 39.07556 7.02 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2026-03-02 00:59:55 39.72306 38.88611 10.42 ML 3.1 Kemah (Erzincan)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.