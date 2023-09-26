Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede? 26 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 26 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sebebiyle "Az önce deprem mi oldu, nerede?" soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre son olarak kahramanmaraş'ta deprem yaşandı. İşte, 26 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. İşte, 26 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        2

        KAHRAMANMARAŞ 3.8 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından yayımlanan verilere göre saat 10.14'te Kahramanmaraş Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        MALATYA'DA DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 08.32'de Malatya'nın Pütürge ilçesi 3.7 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı