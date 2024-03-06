Son depremler listesi gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Malatya'da bir deprem yaşandı. İşte, 6 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...