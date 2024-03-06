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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede? 6 Mart 2024 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son dakika depremler listesi araştırmaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve komşularında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler endişe ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 6 Mart Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 08:15 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:15
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        Son depremler listesi gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Malatya'da bir deprem yaşandı. İşte, 6 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        MALATYA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, 6 Mart Çarşamba günü sabah saat 07:55'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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        KAHRAMANMARAŞ 2.1 İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 04.30'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 KM olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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