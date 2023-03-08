Mezradaki evlerinin izini günlerdir aradıklarını ama bulamadıklarını ifade eden Kubat, şöyle konuştu:

"Sabah olana kadar güvenli sandığımız alanda bekledik. Gün aydınlanınca köyümüzün üzerindeki dağın koptuğunu ve evlerimizin toprak altında kaybolduğunu gördük. Çok sayıda evimiz kayıp, yer altında gözükmüyor. Hayvanlarımız vardı 200 keçi, toprak altında kaldı. Yine traktör ve araçlarımız da toprak altında kaldı. Maddi kaybımız çok ama yine de çok şükür, ailemize bir şey olmadı. Kaymakam ve Valimiz buraya gelerek tespitlerde bulundu. Devletimiz büyük, inşallah insanların yaralarına merhem olur, ben buna inanıyorum."