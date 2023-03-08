Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde meydana gelen heyelanda evlerin toprak altında kaldığı mezra drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya'da heyelanın yuttuğu mezra drone ile görüntülendi. Felaket anlarında 15 evin 500 metre aşağıya kayıp tamamen yıkıldığı görüldü

ABONE OL
AA
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 500 metre aşağıya kayarak tamamen yıkılan 15 haneli mezra havadan görüntülendi.

    AA'da yer alan habere göre 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler köylerde ve kırsal mahallelerde de büyük yıkıma yol açtı.
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Doğanşehir ilçesine 38 kilometre uzaklıkta olan ve Adıyaman sınırında yer alan Karanlıkdere Mahallesi'ne bağlı İncirli mezrasında yaşayan vatandaşlar, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından ikinci bir afeti yaşadı.

    Depremlerden dakikalar sonra meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 500 metre bulunduğu yerden aşağıya sürüklenen 15 haneli mezra enkaz yığını haline geldi.
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Evlerin, ahırların, 2 traktör, 2 otomobil ve 200 keçinin toprak altında kaldığı mezrayı AA ekibi dron ile görüntüledi.

    "EL ELE TUTARAK BİRBİRİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

    Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Mustafa Kubat, AA muhabirine, deprem sabahı güneşin doğmasıyla mezranın bulunduğu alana baktıklarında evlerin yerinde olmadığını gördüklerini söyledi.
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Şiddetli sarsıntı esnasında güçlükle evlerinden çıktıklarını ve mezrada güvenli bir alana geçtiklerini belirten Kubat, "2-3 dakika sonra güvenli alanda bulunduğumuz toprakta bir değişiklik meydana geldi. Toprakta aniden kanallar açıldı ve tepeler oluştu. Bunun üzerine sağa sola koştuktan sonra el ele tutarak birbirimizi kurtarmaya çalıştık." dedi.

    Kubat, mezranın üstündeki dağın neredeyse yarısının aşağı kaydığını, bu manzara karşısında gözlerine inanamadıklarını anlattı.
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Mezradaki evlerinin izini günlerdir aradıklarını ama bulamadıklarını ifade eden Kubat, şöyle konuştu:

    "Sabah olana kadar güvenli sandığımız alanda bekledik. Gün aydınlanınca köyümüzün üzerindeki dağın koptuğunu ve evlerimizin toprak altında kaybolduğunu gördük. Çok sayıda evimiz kayıp, yer altında gözükmüyor. Hayvanlarımız vardı 200 keçi, toprak altında kaldı. Yine traktör ve araçlarımız da toprak altında kaldı. Maddi kaybımız çok ama yine de çok şükür, ailemize bir şey olmadı. Kaymakam ve Valimiz buraya gelerek tespitlerde bulundu. Devletimiz büyük, inşallah insanların yaralarına merhem olur, ben buna inanıyorum."
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    "YERDEN GELEN SESLER HİÇ KESİLMEDİ"

    Köy sakinlerinden 35 yaşındaki Mehmet Kubat da depremin ardından ailesi ile dışarıya güçlükle çıktıklarını, o sırada sarsıntı nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söyledi.
  • Malatya'da depremin yol açtığı heyelan mezrayı yuttu! Malatya'da depremden sonraki son durum ne? - Güncel haberler

    Depremin ardından uğultunun uzun sürdürdüğünü anlatan Kubat, şunları kaydetti:

    "Depremin ardından yerden gelen sesler hiç kesilmedi. Depremin bitmesine rağmen yerden sesler gelmeye devam ediyordu. Bir baktık yer yarılmaya, tepeler oluşmaya ve değişik birtakım hareketler olmaya başladı. Dağdan toprağın koptuğunu ve bulunduğumuz alana geldiğini sonra anladık. Köydeki 15 evin 500 metre aşağı kaydığını fark ettik. Bu evlerden bir çoğu toprağa gömüldü."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.