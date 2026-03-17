Antalya ve Giresun deprem ile sallandı ! 17 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Antalya ve Giresun'da meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 17 Mart 2026 son depremler listesi.
‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları 17 Mart 2026 Salı günü yeniden gündeme taşındı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncelleniyor. Günün en büyük depremi Antalya ve Giresun’da kaydedildi. İşte 17 Mart 2026 bugünkü depremler listesi.
GİRESUN AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.51’de merkez üssü Karadeniz olan 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Giresun’un Tirebolu ilçesine 26.91 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 12.04 kilometre derinlikte kaydedildi.
ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI
Antalya’nın Kaş ilçesinde saat 02.08’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, yerin 45.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
17 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-03-17 06:51:09 41.275 38.90278 12.04 ML 3.3 Karadeniz - [26.91 km] Tirebolu (Giresun)
2026-03-17 02:08:44 36.26333 29.65556 45.99 ML 3.5 Kaş (Antalya)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.