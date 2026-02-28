Son depremler listesi 28 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD anlık verileri ile 28 Şubat 2026 Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 28 Şubat 2026 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü birçok ilde büyüklükleri 0.9 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.