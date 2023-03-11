Fay hattındaki ev ikiye bölündü!

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AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Balkar beldesini de etkiledi.

FAY HATTINDAKİ EVİ İKİYE BÖLÜNDÜ AA'da yer alan habere göre bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü beldede yaşayan güvenlik korucusu İrfan Kuşcu'nun iki katlı evi de yıkıldı. Fay hattının üzerindeki yatak odası, mutfak, banyo ve tuvaleti yıkılan, ev ikiye bölündü.

"YATAK ODASI, BANYO VE TUVALET ÇÖKTÜ" Kuşcu, depremde gürültüyle uyandığını anlattı. Daha sonra eşini uyandırdığını belirten Kuşcu, "Eşime, 'Kalk deprem oluyor' dedim. Odayı çıkamadım. Bir adım atıyorum, geri attı beni, duvardan duvara. Yatak odası, banyo, tuvalet çöktü. Tam altımızdan fay geçiyormuş, farkında değilmişiz. Çocuklar, bağrıştı. Hanım çatının altında kaldı. Ben kendi çabamla çıktım, çocukları mahalleden gelenlere teslim ettim. Yarım saat sonra eşimi de çıkardık" dedi.

"YOL VE TARLALAR KABARDI" Yer altından gelen gürültünün ardından evin bir anda çöktüğüne dikkati çeken Kuşcu, fay hattının üzerindeki yol ve tarlaların kabardığını gördüğünü aktardı.

"KOMŞUNUN EVİYLE EVİMİZ 1.5 METRE AÇILDI" Beldedeki bazı evlerin de yerinin değiştiğini vurgulayan Kuşcu, "Komşumuzla evimiz bitişikti. Şu anda 1-1,5 metre açıldı, deprem o evi yukarı kaldırdı, 3-4 metre ileri götürdü. Sabah farkına vardık. Ev gitmiş yani" ifadesini kullandı.