        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Develi'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Develi'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Kayseri Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giriş: 27.02.2026 - 15:09
        Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü,1 yaralı

        Kayseri Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        2 otomobil, ilçeye bağlı Şahmelik ile Hüseyinli mahalleleri arasında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Bircan Kural, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
