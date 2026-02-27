Develi'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
2 otomobil, ilçeye bağlı Şahmelik ile Hüseyinli mahalleleri arasında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Bircan Kural, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
