Ekonomiyi canlandırmak için bazı ürünlerde vergi indirimi yapan devlete, uluslar arası piyasalardan iyi haber… Uluslararası piyasalarda benzin fiyatları geriledi. Bu durum iç piyasaya da yansıdı. Devletin, benzinde zam ihtiyacını ÖTV’den karşıladığı tutar, 5 ay sonra ilk kez 3 kuruşa kadar düştü.
Devlet, 17 Mayıs’tan bu yana benzin ve motorinde pompa fiyatlarını sabit tutuyor. Zam ihtiyacını, ÖTV’den karşılıyor. İndirim söz konusu olursa da ÖTV’yi artırıyor. Bu arada, sadece 16 Ağustos'ta ÖTV artışı pompaya yansıdı. Benzin 60, motorin 55 kuruş zamlandı
Son dönemde uluslararası piyasalarda benzin fiyatları rekor düzeyde geriledi. Bu gelişme, iç piyasada da kendini gösterdi. Devletin, benzinde ÖTV’den kaynaklı gelir kaybını sıfırlayacak bir ortam yarattı.
3 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ
Hafta başında ÖTV’den karşılanan tutar; benzinde 20, motorinde 50 kuruştu. Benzine, son olarak 17 kuruş indirim yapıldı. ÖTV, 17 kuruş artırıldı. Pompada değişiklik olmadı. Böylece devletin, her litre benzinde ÖTV’den karşıladığı tutar, 5 ay sonra ilk kez 3 kuruşa kadar düştü. Motorinde, halen 50 kuruşluk zam ihtiyacı ÖTV’den karşılanıyor.
MAKAS KAPANDI
Uluslararası piyasalarda benzin fiyatının düşmesinin bir başka etkisi daha oldu. Devlet, “eşel mobil” adı verilen sistemle pompa fiyatlarını sabit tutmasaydı benzin ve motorinde litrede yaklaşık 55-60 kuruşluk fiyat farkı kapanacaktı. İki ürün arasındaki fark 5 kuruşa kadar düşecekti. Motorinde, benzin aleyhine fiyat avantajı sona erecekti.
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