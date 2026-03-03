Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra başka bir araca çarparak yan yatan beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Güneyşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yakup Kirişçi idaresindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak karşı şeritten gelen başka bir araca çarpıp yol kenarına yan yattı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Feci kazanın ardından sürücü araçta sıkışırken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan sürücü Mehmet Yakup Kirişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Kazayla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.