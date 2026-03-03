Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra başka bir araca çarparak yan yatan beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen beton mikserde can verdi

        Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra başka bir araca çarparak yan yatan beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Güneyşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yakup Kirişçi idaresindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak karşı şeritten gelen başka bir araca çarpıp yol kenarına yan yattı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Feci kazanın ardından sürücü araçta sıkışırken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarılan sürücü Mehmet Yakup Kirişçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Cenaze, olay yerinde ve Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Kazayla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İrtikap soruşturmasında yeni gelişme: Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

        Bolu Belediyesine yönelik gerçekleştirilen irtikap soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu