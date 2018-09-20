Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

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DİNAMO ZAGREB: 2 - FENERBAHÇE: 1 (16' Sunjic, 27' Hajrovic | 47' Neustadter)

(İkinci yarı oynanıyor...)

STAT: Maksimir Stadı

SAAT: 22.00

HAKEM: Craig Pawson

YAYIN: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1

DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Orsic, Gojak, Stojanovic, Hajrovic, Gavranovic, Orsic

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

YEDEKLER: Zagorac, Leskovac, Moharrami, Doumbia, Kadzior, Budimir, Petkovic

FENERBAHÇE: Harun, İsmail Köybaşı, Reyes, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Benzia, Aatif, Eljif Elmas, Frey

YEDEKLER: Volkan, Erten, Yiğithan, Barış, Jailson, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Philip Cocu



Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına elenmesinin ardından statü gereği doğrudan gruplara katıldı. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile Belçika temsilcisi Anderlecht karşı karşıya geliyor.

223. RANDEVYU

Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçında... UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

KUPA 2'DE 55. MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 55. maçında... Bu kulvarda daha önce 54 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 11 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 73 gol bırakırken, kalesinde 49 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Avrupa kupalarında dış sahada 112 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, rakiplerine 63 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 114 kez havalandırdı, kalesinde 207 gol gördü.

GRUPLARDA BAŞARILI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise deplasmanda etkili bir performans ortaya koydu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı 5 sezonda deplasmanda başarılı sonuçlar elde eden sarı-lacivertliler, 16 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 6 yenilgi yaşadı.

2006-2007 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında İngiltere'nin Newcastle United ve İspanya'nın Celta Vigo takımlarına karşı deplasmanda puan alamayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise çok iyi bir performans sergiledi. Söz konusu dönemde gruplarda karşılaştığı Twente, FCSB ve Sheriff takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler, o sezon rakiplerine deplasmanda puan vermedi.

Fenerbahçe, 2012-2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde en başarılı geçirdiği Avrupa sezonunda ise gruplarda deplasmanda benzer bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, o sezon da Fransa'nın Olympique Marsilya, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEL Limassol ve Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımlarını deplasmanda yenmeyi başardı.

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