Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması! 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor." dedi.

"ÖNÜMÜZE SİYASİ ENGEL ÇIKMASIN"

Çavuşoğlu, "Bizim Avrupa Birliği'nden isteklerimiz stabil. Biz verdiğimiz sözleri tuttuk, her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız, önümüze siyasi engel çıkmasın." ifadelerini kullandı.

AB'nin 18 Mart mutabakatının güncellenmesine yönelik açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının güncellenmesi konusunda hem fikiriz. Ama bunun güncellenmesi için AB'nin bizim tekliflerimize geri dönmesi gerekiyor." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEMİZ LAZIM"

Çavuşoğlu Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşa yönelik, "Suriye'de 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda, 2,5 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Siyasi çözüme fazla yanaşmayan bir rejim var. Biz tek çözümün siyasi olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün korunması gerekiyor. Suriye'de PKK-YPG- DAEŞ ile mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Sahada insani yardımları artırmamız gerekiyor." dedi.