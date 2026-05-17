        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 279 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 279 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Operasyonda 27 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 16 kişi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 16:30 Güncelleme:
        23 ilde operasyon: 279 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı.

        UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zorluoğlu, paylaşımında "Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız." bilgilerini verdi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Konya, Antalya, İstanbul, Hatay, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Samsun, Ankara, Malatya, Bursa, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, İzmir, Van ve Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

