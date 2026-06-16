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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Diyarbakır merkezli 5 ilde 1,1 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

        Diyarbakır merkezli 5 ilde 1,1 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

        Diyarbakır'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada, KKTC bağlantılı olarak yönetildiği belirlenen "dış finans evleri" ve kiralanan banka hesapları mercek altına alındı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait hesaplarda 1,1 milyar lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        1,1 milyarlık bahis operasyonu
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        Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiğinin tespit edilmesi üzerine 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        DİYARBAKIR'DA BAHİS OPERASYONU

        ANKA'daki habere göre; Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’da yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildiği belirtildi.

        1,1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

        Açıklamada, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğunun belirlendiği, faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2’si Dubai ve KKTC’de olmak üzere toplam 41 şüpheli şahsın tespit edildiği ifade edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran 2026’da Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyonun düzenlediği belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

        Açıklamada, operasyonda yakalanan şüphelilerden S.T.’nin, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca arandığı ortaya çıktığı ifade edildi.

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