Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanının giriş katındaki iş yerinin vitrinine ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin başka bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre; Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

HUSUMETLİSİ ATEŞ AÇTI

İddiaya göre husumetli oldukları bir kişi, hanın giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş etti.

REKLAM

YARALI OLMADIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışmadan kaçanların bir iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.