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Dolar, 5 TL'yi geçti

Dolar / TL, 12 Temmuz'daki zirve olan 4.9743'ü aşarak önce 4.9986'ye yükseld. Kur daha sonra gevşeyerek 4.97 - 4.98 aralığında dalgalanmaya başlasa da, 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı arttı ve dolar / TL'de zirve 5.0157'yi gördü. Gün içerisinde 5.75 civarında seyreden euro ise 5.85 TL'ye fırladı. Akşam saatlerinde yaşanan kurdaki artışın, ABD'nin Rahip Brunson'un tutukluğundan dolayı Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimin devam etmesi ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım listesini hazırladığı bilgisine bağlanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" dedi

01.08.2018 - 19:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar / TL, Türkiye - ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL sınırına dayandı. Dolar / TL saat 19:00 sularında 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. 

Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına gevşese de 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0157 ile yeni zirvesine ulaştı. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi.

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ABD yönetiminin üst düzey isimleri, bir süredir Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını dile getiriyordu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi ve yaptırım resmileşti.

Türkiye ise yaptırım uygulanacağı açıklamasına Washington'un tehditkar bir dil kullandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek sert tepki göstermişti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, "ABD ile son günlerde aramızda bir gerilim var; ABD'nin tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz, Türkiye hiçbir tehdide prim vermez" diyerek, "Türkiye bu ortaklığın devamı için üzerine düşeni yaptı; bundan sonraki süreçte de rasyonel ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğiz. Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değil, Türkiye de alternatifsiz değil" demişti.

Analistlere göre TL'deki kayıpta yüksek enflasyon riskinin yanı sıra dolarda küresel güçlü seyrin etkisi de söz konusu.

Piyasalar bu akşam saat 21:00'da açıklanacak olan Fed faiz toplantısı sonuçlarını da bekliyor.  Fed'in faiz oranlarını sabit tutması ve bu yıl iki kez daha artırıma gitmesi öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, hafta içerisinde takip edilecek veriler arasında Cuma günü açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisi ve Türkiye'deki enflasyon oranları bulunuyor. 

Merkez Bankası (TCMB) 2018 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini TL'deki değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı 5 puan artırarak yüzde 13.4'e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü vermişti.

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