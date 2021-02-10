Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 8 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

10 Şubat 2021 tarihi itibariyle DOLAR/TL alış 7,0770, satış 7,0855 TL'den açılış yaptı.

Erken bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler de 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

Dolar/TL de iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdıktan sonra geçen hafta da dolar karşısında yaklaşık %3.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

10 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL alış 8,5839 TL, satış 8,5943 TL'den açılış yaptı.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL