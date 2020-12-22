Dünyanın merak ettiği soruya Prof. Dr. Şahin'den cevap! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünyaya isimlerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Prof. Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinden koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklama geldi.

Alman Bild gazetesinin internet sitesinde açıklamada bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının etkili olacağını ifade etti.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün İngiltere'de ortaya çıkmasıyla dünyada panik yaşanırken, Prof. Dr. Şahin, BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer iş birliğinde geliştirdiklerinde aşının etkili olacağına emin olduklarını söyledi.

Şahin, şirketin önümüzdeki günlerde mutasyonu daha detaylı inceleyeceklerini aktardı.

AB ONAY VERMİŞTİ

EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP),Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşının AB’de pazarlanması için koşullu onayladı.

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti.

Dünya çapında 1,68 milyondan fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, mevcut durumda aşı söz konusu salgını kontrol altına almanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.

Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği, Pfizer/BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısı için doz başına 15.5 euro ödemeyi kabul etti.