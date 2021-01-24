'E-alışveriş'te nasıl kandırılmam? 0:00 / 0:00

E-ticaret sitesine (sahibinden.com) koyduğum bir kamera ilanıyla başıma gelenleri, kendisini İncirlik'e atanan ABD askeri olarak tanıtan bir dolandırıcının beni nasıl kandırmaya çalıştığını dile getirmiştim. Bu yazının ardından da benzer yöntemle dolandırılmaya çalışılan çok sayıdaki kişiden mesajlar aldım. Yaptığım araştırmayla gördüm ki bir dolandırıcılık çetesiyle karşı karşıyayız. Hatta bu çetenin uluslararası boyutunun olduğu bilgisi bile var. 2. el alışverişteki dolandırıcılık tehlikesini anlattığım yazımın ardından BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) hemen harekete geçti.

BTK'NIN, KARGO FİRMASI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMASI

Çetenin sadece bir kargo firmasıyla çalışması, BTK’nın dikkatini çekti ve söz konusu kargo firmasıyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Bu dolandırıcılık olayının ayyuka çıkmasıyla birlikte e-ticaret sitelerinin güvenliği de gündeme geldi. Peki 2.el alışveriş yapılan sitelerde bu dijital ticaret ağlarının ne gibi sorumlulukları var? Bu işin hukuki boyutu ne? E-ticaret siteleri hem satıcıların hem alıcıların güvenliğini sağlamak için ne yapmalı, ne yapıyor? İşte bu soruların yanıtlarının peşine düştüm.

SAHİBİNDEN.COM: WHATSAPP'TAN İLETİŞİM KURMAYIN

Öncelikle sahibinden.com'un Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer'le konuştum. Bora Biçer'e "Siz alıcıyla satıcıyı buluşturuyorsunuz ancak güvenliği sağlamak gibi bir sorumluluğunuz da var tabi. Benim başıma gelen şeyin aynısını binlerce kişi yaşamış ve yaşıyor. Sahibinden.com güvenlik için ne yapıyor?" diye sordum. Biçer, aldıkları güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:

'İLAN VERENLER VE İLAN BAKANLAR İÇİN BAZI ÇÖZÜMLER VAR'

"İlan verenler ve ilan bakanlar için bazı çözümler var. Mesela satıcılar için 'Geçici numara hizmeti sunuyoruz. Satıcının kişisel numarasını vermeden alıcılarla konuşmasını sağlıyor. Telefon numaranız ilanda görünmüyor. İlanınıza bakanlar sahibinden.com'un atadığı bir numara görüyor. Sahibinden.com, gelen aramaları cep telefonunuza yönlendiriyor. Bir süredir bu uygulama kullanıcılarımızın hizmetinde.

KULLANICILARIMIZI UYARIYORUZ

Güvenlik yatırımlarımızdan biri de geT (Güvenli Elektronik Ticaret) uygulaması. Bu sistemde; ürün alıcının eline ulaştıktan sonra, ürünü inceleyip onay verirse, yapmış olduğu ödeme havuz hesabından satıcının hesabına aktarılır. Bununla birlikte kullanıcılarımızı dolandırıcılara karşı da uyarıyoruz."

Bora Biçer'e "Güvenli alışveriş için çeşitli sistemler, uygulamalar yapmışsınız fakat ben bir sahibinden.com üyesi olarak bu opsiyonel seçeneklerin güvenlik için yeterli olmadığı görüşündeyim. En azından görünür olmadığını düşünüyorum" dedim. Biçer, bu eleştirilerimi de dikkate alacaklarını söyledi.

'WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMAYIN'

Bu arada Bora Biçer, kullanıcılara WhatsApp üzerinden iletişim kurulmamasını önerdi. Sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Biçer'e, kullanıcıların dolandırıcılara karşı daha çok uyarılması gerektiğini de ilettim. Mesela Emniyet, nasıl telefon ve internet dolandırıcılarına karşı düzenli olarak SMS uyarıları gönderiyor. Benzer bir uygulama SMS ya da mail üzerinden yapılabilir. Zira dolandırıcı çeteleri e-ticaret sitelerine dadanmış durumda ve çok sayıda mağdur olduğu da bir gerçek.

'E-TİCARET DEĞİL PAZAR YERİ'

Gelelim işin hukuki boyutuna... Ben 2. el alışverişte dolandırılmanın eşiğinden döndüm ama bu şekilde dolandırılan, büyük maddi kayıplara uğrayan nice kişi var. Peki bu dolandırılma olaylarında e-ticaret sitelerinin hukuki sorumluluğu ne? Bu soruyu da çeşitli e-ticaret sitelerinin hukuk danışmanlığını yapan avukat Murat Aydar'a sordum.

Aydar, şunları söyledi: "Sahibinden.com gibi siteler 'pazar yeri' diye nitelendiriliyor. Aslında alıcıyla-satıcıyı buluşturan bu ağlar e-ticaret sitesi değildir. Dolayısıyla bu pazar yeri sitelerinin meydana gelen adli vakalarda hukuki sorumluluğu yoktur. Ancak geT (Güvenli elektronik ticaret) gibi bir havuz sistemi üzerinden bir dolandırıcılık olursa o zaman sorumlulukları olur."