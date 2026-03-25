        Haberler Gündem Yargı Son dakika: e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı | Son dakika haberleri

        e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı

        Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında e-avukat uygulaması kullanıma açıldı. Uygulamayla hükümlü ve tutuklular, yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek

        Giriş: 25.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        e-Avukat uygulaması kullanıma açıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirterek, yeni e-Avukat uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümlü ve tutukluların artık yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini ifade etti.

        Yeni uygulama sayesinde görüşmelerin, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez gerçekleştirilebileceği belirtildi.

        Paylaşımda, yargı hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak dijital adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında ABD, İsrail- İran savaşına değinen Bahçeli, "Uluslararası insancıl hukuk paçavraya dönmüştür. Ne dikkate alan ne saygı duyan ne de riayet ve itibar eden kalmıştır. Uluslararası barış ve güvenliği korumak ma...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi