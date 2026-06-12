Camlara doldurmuşlar! İpsala sınır kapısında TIR'dan 1 ton 470 kilogram uyuşturucu çıktı
Edirne'de, ısıya dayanıklı cam yüklü TIR'da yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İpsala Sınır Kapısı'nda risk analizi sonrası X-Ray taramasına alınan aracın sürücüsü A.P.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:16 Güncelleme:
İpsala Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
TIR DURDURULDU
AA'daki habere göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere sınır kapısına gelen İran uyruklu A.P.G’nin kullandığı TIR'ı durdurdu.
1,4 TON UYUŞTURUCU
TIR risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi. Isıya dayanıklı cam yüklü olan TIR'da narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü A.P.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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