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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Edirne haberleri: Camlara doldurmuşlar! İpsala sınır kapısında TIR'dan 1 ton 470 kilogram uyuşturucu çıktı

        Camlara doldurmuşlar! İpsala sınır kapısında TIR'dan 1 ton 470 kilogram uyuşturucu çıktı

        Edirne'de, ısıya dayanıklı cam yüklü TIR'da yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İpsala Sınır Kapısı'nda risk analizi sonrası X-Ray taramasına alınan aracın sürücüsü A.P.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        Camlardan 1,4 ton uyuşturucu çıktı
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        İpsala Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        TIR DURDURULDU

        AA'daki habere göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere sınır kapısına gelen İran uyruklu A.P.G’nin kullandığı TIR'ı durdurdu.

        1,4 TON UYUŞTURUCU

        TIR risk analizleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk edildi. Isıya dayanıklı cam yüklü olan TIR'da narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramada 1 ton 470 kilogram uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü A.P.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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        #Son dakika haberler
        #edirne
        #İpsala
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