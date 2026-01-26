Habertürk
        Son dakika: Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:13
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Olay, bugün sabah saatlerinde Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Eski Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Harun Bilek yönetimindeki kamyonet, bariyerlere girdi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri olay mahalline sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı Fatih A. ise 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
