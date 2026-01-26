Edremit'te kamyonet bariyerlere girdi: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Olay, bugün sabah saatlerinde Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Eski Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Harun Bilek yönetimindeki kamyonet, bariyerlere girdi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri olay mahalline sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı Fatih A. ise 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.