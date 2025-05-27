AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Ala’nın gündeminde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı vardı. "Bu yaz, gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun uzatılmamasında yarar var" diyen Ala, terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü şekilde aksamadan devam ettiğini kaydetti. Ala, yeni sivil anayasayı muhalefet partileriyle birlikte yapmak istediklerinin altını çizdi.

“KISA ZAMANDA SONUCUN ALINMASI LAZIM”

Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Ala, provokasyon uyarısında bulundu. Ala şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru, biz şu anda öngörüldüğü biçimde, aksama, duraksama, bir sıkıntı olmaksızın devam ediyoruz. Şu anda devlet ile kurumları, güvenlik birimleri çalışıyor. Ve ümit ediyorum ki öngörüldüğü biçimde sonucu alırız. Kısa zamanda bu sonucun alınması lazım. provokasyonlara imkan vermemek için hem tedbirler alıyor hem de hızlı bir biçimde sonuç almak için çalışıyoruz."

"YAZ AYLARINDA SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK"

Ala, "Biz yaz aylarında, bu yaz, bunun olmasını, gerçekleşmesini öngörüyoruz. Şimdi MİT’ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaların bir aşamasında da, Meclis, ondan sonra da başka kurumların devreye girmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır. O çıktığı zaman da gerekli çalışmalar yapılacaktır. Temkinli yaklaşıyoruz, tecrübeliyiz." dedi.

"ANAYASAYI MUHALEFETLE YAPMAK İSTERİZ" Süreç ile birlikte anayasa çalışmalarının ivme kazanacağına söyleyen Ala, muhalefete çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Terör namlu siyasetin içinden çekildiği zaman, terör ortadan kalktığında Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Türkiye’de huzur ve güven ortamı içerisinde birçok düşünce rahatlıkla dile getirilerek tartışılarak değerlendirilme imkanı bulacaktır. Yani ülkenin sivilleşme kapasitesi artacak, ülkenin hak ve özgürlükler konusunda mesafe alma imkanı daha çok artacak, fırsatlar ortaya çıkacak ve orada da adres millettir. Anayasa konusunda en önemli şey, artık bir vesayet atmosferi yok. Yani, herkes kendi düşüncesini dile getirecek. Tabanını ve karşı tarafı dikkate alacak. Yani, şimdi, mesela, biz hep söyledik: tek başımıza çoğunluk olsak bile, anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etsek bile, biz muhalefet partileriyle birlikte yapmayı arzu ederiz. Ki uygulanabilir, geniş bir kabul gören anayasa olsun." “BİZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, ‘SESLİ REFORMLAR’ DÖNEMİ OLSUN İSTİYORUZ” Ala, önümüzdeki yılın "sesli reformlar" dönemi olacağını ifade ederek yerel yönetimler konusunda yeni düzenlemeler yapılabileceğine işaret etti. Ala, "Biz, önümüzdeki süreçte, "sesli reformlar" dönemi olsun istiyoruz. Daha önce "sessiz devrimler" yapmıştık. Yerel yönetimler, merkezi yönetim. Bunlar, zaten, bu kadar hızlı gelişen, değişen dünyada, bir kere, sürekli düzenlemelerin yapılması gereken alanlar. Ama bazen de reform gerekir. Yani, meseleyi biraz yeniden değerlendirmek, ele almak lazım. Bizim, bu reform programında, bu da ana başlıklardan birisi. Vatandaşa daha yakın birimlerin, daha çok yetkiye sahip olup, daha hızlı karar almalarını sağlayacak ve kaynak kullanımlarını düzenlemesi sağlanacak. Bu konuda imkanlar sunulması ve düzenlemeler yapılması, bizim ana başlıklarımızdan birisi, şu anda çalışılıyor. Önümüzdeki yasama dönemi, tamamen bu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformların yapıldığı bir yasama yılı olacaktır." diye konuştu.